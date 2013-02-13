برنت مستقر دون 119 دولاراً بفعل ارتفاع توقعات الطلب

استقر خام برنت يوم الأربعاء ليظل أقل بقليل من أعلى مستوى في تسعة أشهر قرب 119 دولارا للبرميل بفعل تكهنات لنمو أسرع من المتوقع في الطلب العالمي على النفط هذا العام في حين ساعد انحسار التوترات بشأن إيران في كبح الأسعار.



ورفعت كل من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة أوبك توقعاتها لنمو استهلاك النفط العالمي بسبب مؤشرات على تعاف في الاقتصاد العالمي.

ويراقب المستثمرون أسواق الصرف التي تنتظر بدورها اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين هذا الأسبوع وسط توترات دولية متزايدة بشأن قوة اليورو وضعف الين.

وقال كير تشونغ يانغ كبير محللي أسواق السلع الأولية لدى فيليبس فيوتشرز في سنغافورة "توقعات تسارع الطلب تدعم أسعار النفط لكن بواعث القلق من حرب عملات تثقل كاهل السوق".

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش فقد عقد أقرب استحقاق لخام برنت عشرة سنتات ليسجل 118.56 دولار للبرميل. وارتفع العقد إلى 118.75 دولار في وقت سابق من الجلسة مبتعدا بذلك نحو 40 سنتا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر 119.17 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الخام الأمريكي 12 سنتا إلى 97.63 دولار للبرميل.

وأحجام التداول منخفضة بسبب إغلاق الأسواق في الصين وتايوان وهونغ كونغ لليوم الثالث هذا الأسبوع بمناسبة السنة القمرية الجديدة.