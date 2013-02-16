تركيا اشترت نفطاً إيرانياً بـ6 بلايين دولار عام 2012

أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أمس، أن بلده اشترى بستة بلايين دولار نفطاً خاماً من إيران عام 2012، وسيواصل استيراد النفط منها. ويذكر أن تركيا خفضت وارداتها من الخام الإيراني بعد أن شددت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المفروضة على التجارة مع طهران.

وأعلنت مصادر من قطاع النفط أمس أن شركة نفط البحرين الحكومية «بابكو» بدأت مفاوضات على عقود بيع زيت الوقود لعام 2013-2014 بطلب علاوة سعرية ثلاثة دولارات على أسعار الشرق الأوسط، في حين أبدى مشترون محتملون اهتمامهم بالشراء بخصم، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.

وأوضحت المصادر إلى أن الشركة عرضت شحنات بأحجام 40 ألف طن و60 ألف طن و80 ألف طن للتحميل في الفترة من نيسان (أبريل) 2013 حتى آذار (مارس) 2014. وعادة ما تصدر الشركة شحنة واحدة من زيت الوقود شهرياً.

ولفت مصدر في الشـــرق الأوســط إلى أن صادرات «بابكو» من زيت الوقود قد تخفض في السنوات المقبلة إذ أن الشركة قد تحتاج إلى إنتاج مزيد من الأســـفلت أو البيتومين للطرق التي من المقرر إنشاؤها قبيل مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022.

ومن روما، وصف المدير المفوّض لشركة «إيني» الإيطالية، باولو سكاروني، حصيلة عام 2012 بأنها «استثنائية، إذ اكتشفنا ما يعادل ستة أضعاف مستويات الإنتاج السنوي، وذلك بفضل النتائج الاستثنائية التي حققناها في موزمبيق وفي غرب أفريقيا وإندونيسيا».

وأضاف في بيان: «حققنا خطوات متقدمة في مشاريع التنمية وزيادة احتياطاتنا أيضاً وبلغنا أفضل المستويات قياساً للماضي».

وأكد أن «القسم المتخصص في التنقيب والإنتــاج واصل، بفضل نمو الإنتاج، عملياته المفيدة والممتازة، وتمكنّا من تحقيق مكاسب مهمة في مجالات الغاز والطاقة والتكرير والتسويق ما سمح بامتصاص قسم كبير من تأثيرات الأحداث الأوروبية».

وجاءت تصريحات سكاروني خلال تعليقه على نتائج التقرير التمهيدي لموازنة عام 2012، الذي بيّن أن إنتاج الشركة بلغ 1.7 مليون برميل من النفط يومياً، مسجلة بذلك قفزة في الإنتاج بنسبة 7 في المئة، مقارنة بعام 2011. ووفق بيان للشركة فقد سجلت رقماً قياسياً في مجال الاستكشاف بلغ نحو 3.6 بليون برميل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» إلى ما دون 118 دولاراً للبرميل ويتجه الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، بعد بيانات مخيبة للآمال من منطقة اليورو جددت القلق في شأن مشاكل المنطقة.

وتراجعت عقود «برنت» 28 سنتاً لتبلغ 117.72 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس الدولي إلى تسجيل أول خسارة في خمسة أسابيع. وهبط الخام الأميركي الخفيف 22 سنتاً إلى 97.10 دولار للبرميل لكنه ظل مرتفعاً أكثر من واحد في المئة على مدى الأسبوع بفعل مخاوف في شأن إمدادات البنزين.

وأشار محلل بارز في صناعة النقل البحري إلى أن صادرات أعضاء منظمة «أوبك» المحمولة بحراً من النفط الخام، باستثناء أنغولا والإكوادور، ستتراجع 220 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة التي تنتهي في الثاني من آذار.

ووفق مؤسسة «أويل موفمنتس» فإن صادرات النفط الخام المحمولة بحراً لأعضاء «أوبك» ستهبط في هذه الفترة إلى 23.51 مليون برميل يومياً، من 23.73 مليون برميل في الأسابيع الأربعة حتى الثاني من الشهر الجاري.