الخام الكويتي ينخفض إلى مستوى 113.16 دولاراً

قالت مؤسسة البترول الكويتية إن سعر برميل النفط الكويتي انخفض 15 سنتا في تداولات أول من أمس الجمعة ليستقر عند مستوى 113.16 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 113.31 دولارا للبرميل في تداولات الخميس الماضي.



ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط يوم أمس بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال مخاوف بشأن آفاق الطلب على الطاقة الأمر الذي حفز على عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع.



وأظهرت البيانات أن منطقة اليورو انزلقت بشكل أعمق في الركود في الربع الاخير من العام الماضي مسجلة أكبر تراجع فصلي منذ 2009 وأظهر أكبر اقتصادين في المنطقة (المانيا وفرنسا) أداء أسوأ مما كان متوقعا ما يشير إلى استمرار المشكلات ولكن وفي ذات الوقت حالت المخاوف المتجددة بشأن برنامج إيران النووي والتوترات في الشرق الأوسط من دون هبوط أسعار النفط بدرجة أكبر، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية.



وفي بورصة لندن انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لتسليم ابريل عند التسوية 0.34 دولار إلى 117.66 دولار للبرميل وختم خام برنت الأسبوع منخفضا 1.24 دولار.



وفي ختام التعامل في بورصة نيويورك التجارية نايمكس انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس عند التسوية 1.45 دولار إلى 95.86 دولار للبرميل وختم الخام الأميركي الأسبوع منخفضا 14 سنتا.