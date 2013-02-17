"معادن" السعودية تستأنف عمليات التشغيل في مصنع للأسمدة

قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن شركتها التابعة معادن للفوسفات استأنفت يوم السبت عمليات التشغيل التدريجي في مصنع ثنائي فوسفات الأمونيوم الواقع ضمن مجمع الشركة في مدينة رأس الخير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانة خلال فترة تشهد انخفاضا موسميا في الطلب.

وقالت معادن في بيان للبورصة السعودية إن التشغيل التدريجي سيستمر حتى 18 فبراير شباط كما هو مقرر.

كانت معادن قالت في يناير كانون الثاني إن إغلاق المصنع لمدة ثلاثة أسابيع لن يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وإن مصنع الأمونيا في رأس الخير سيظل يعمل بصورة طبيعية.

ومعادن للفوسفات مملوكة بنسبة 70 بالمئة لمعادن، وبنسبة 30 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).