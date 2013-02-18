رئيس سابق: احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في جزر القمر

قال الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله محمد سامبي، إن دراسات طبقات الأرض التي أجريت في 2011 أشارت إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في بلاده، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.



وقال الرئيس السابق إن "النتائج الأولية واعدة". وأضاف أن جزر القمر تملك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، إلى درجة أن مجموعات نفطية كبرى من بينها "شل" و"بريتش بتروليوم" عرضت استثمارها، مؤكدا أن ذلك مؤشر جيد.

وأشار إلى أن شركة (توتال) الفرنسية، كانت ردت عليه برسالة في 2006 بأن دراساتها تفيد بأن "المنطقة تتسم لسوء الحظ بغياب النفط، لأنها تأثرت ببركان قديم".

وأكد الرئيس السابق الذي كان يتحدث في موروني أمام نحو ألف شخص، أنه أراد بذلك أن "يقدم لشعب جزر القمر والأجيال المقبلة معلومات أساسية مرتبطة بشروط وجودهم". وقال إن "الجميع يتحدثون عن النفط، لكنهم يروون أكاذيب".