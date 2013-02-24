الجزائر تعتزم بناء مصفاة نفط بكلفة ‬3 مليارات دولار

تعتزم الجزائر بناء مصفاة نفط جديدة غرب البلاد بطاقة إنتاج سنوية تقدّر بخمسة ملايين طن لأنواع مشتقات البترول، بكلفة تقدر بـ‬220 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار).

ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية، أمس، عن وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قوله إن "بناء المصفاة سيبدأ قريباً في منطقة (سيدي العابد) في ولاية تيارت شمال غرب العاصمة الجزائرية".

وستعالج المصفاة خمسة ملايين طن من البترول الخام سنوياً، ما يسمح بإنتاج مواد مثل البنزين، والمازوت، وغاز البترول السائل، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

ويتوقع أن تدخل المصفاة العمل في عام ‬2017، وستمكن من توفير ‬10 آلاف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة (سوناطراك) الوطنية، عبدالحميد زرقين، أن "المجمع يعتزم زيادة استثماراته إلى ‬80 مليار دولار حتى عام ‬2017، لزيادة مواردها من الغاز ورفع طاقة التكرير والبتروكيماويات".

وتزيد الاستثمارات نحو ‬12 مليار دولار عما أعلنته الجزائر من قبل وهي مورّد رئيس للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وقال زرقين أمام مؤتمر لصناعة الغاز في الجزائر، إن "الاستثمارات ستركز بصفة أساسية على قطاع التكرير والتسويق لزيادة طاقة المصافي وقاعدة صناعة البتروكيماويات".

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