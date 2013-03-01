صادرات النفط الإيرانية تواصل تراجعها مع تشديد العقوبات

قال محللون ومصادر في الشحن البحري إن صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت في يناير/كانون الثاني عن مستواها في الشهر السابق الذي كان أعلى مستوى منذ تطبيق العقوبات، وذلك بسبب أعمال صيانة في مصفاة نفط بالصين وبدء تطبيق جولة أخرى من العقوبات الأمريكية.

وانخفضت الصادرات إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا في يناير، وفقا لثلاثة مصادر تتابع صادرات النفط الإيرانية وبيانات حصلت عليها رويترز.

وتمثل أرقام يناير انخفاضا عن 1.4 مليون برميل يوميا على الأقل في ديسمبر كانون الأول وتشير إلى أن انتعاش الصادرات في أواخر 2012 ربما لا يستمر طويلا. كما تقل الأرقام بنحو 200 ألف برميل يوميا عن تقدير مبدئي لرويترز لصادرات إيران في يناير.

وقال مصدر من شركة نفط كبرى طلب عدم الكشف عن هويته "كان هناك ارتفاع طفيف في الربع الأخير من العام لكن الإنتاج انخفض مرة أخرى... أتصور أن الأمور تزداد سوءا ولا تتحسن".

وأدت العقوبات الأوروبية التي تهدف إلى وقف برنامج إيران النووي إلى خفض صادرات إيران من الخام إلى النصف في 2012 من 2.2 مليون برميل يوميا في 2011 ما أدى إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات وتراجع حاد في قيمة العملة الإيرانية.

لكن الطلب الكبير من الصين ودول أخرى مثل الهند واليابان، فضلا عن شراء ناقلات جديدة أتاح للجمهورية الإسلامية على غير المتوقع زيادة صادراتها إلى 1.4 مليون برميل يوميا على الأقل في ديسمبر كانون الأول.

ومع ذلك انخفضت الشحنات بشدة مع بداية عام 2013 عن معدلاتها في ديسمبر التي كانت الأعلى منذ ما قبل فرض العقوبات الأوروبية على إيران التي بدأ سريانها في يوليو تموز الماضي.

