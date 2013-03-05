انتعاش النفط الأمريكي بعد هبوطه لأدنى مستوياته في شهرين

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الثلاثاء بعدما سجلت أدنى مستوياتها هذا العام الجلسة السابقة لكن المكاسب الطفيفة للسوق تظهر جو الحذر بين المستثمرين بسبب القلق على مستقبل الطلب على الوقود في ظل اقتصاد عالمي هش.

وفي اوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم ابريل نيسان 23 سنتا إلى 90.35 دولار للبرميل بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى 89.33 دولار أدنى مستوى له منذ 26 من ديسمبر كانون الأول.

وارتفع سعر عقود خام برنت 36 سنتا إلى 110.45 دولار للبرميل. وكان قد هوى يوم السابق إلى 109.58 دولار أدنى مستوى له منذ 17 من يناير كانون الثاني.

