النفط الأمريكي قرب 91 دولاراً بفعل التفاؤل بالطلب الصيني

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الأربعاء قريباً من 91 دولاراً للبرميل، وقد لاقت دعماً من مشاعر التفاؤل بشأن طلب الصين على النفط وصعود قياسي للأسهم الأمريكية، غير أن بيانات تفيد زيادة مخزونات الخام الأمريكية عما كان متوقعاً حدت من مكاسب السوق.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم ابريل/نيسان سنتين اثنين إلى 90.80 دولار للبرميل بعد ان قطع في الجلسة السابقة موجة هبوط دامت ثلاثة أيام ليختم التعاملات مرتفعا 70 سنتاً إلى 90.82 دولار.

وارتفع سعر عقود خام برنت عند التسوية اليوم السابق 1.52 دولار إلى 111.61 دولار للبرميل.