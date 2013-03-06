مخزونات النفط الخام الأمريكي تزيد 5.6 مليون برميل

أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت زيادة حادة الأسبوع الماضي مع زيادة واردات الخام، وأن مخزونات الوقود نقصت مع تراجع معدلات تشغيل المصافي.

وقال التقرير إن مخزونات النفط الخام الأمريكي زادت 5.6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في الأول من مارس/آذار مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع للرأي بزيادة أصغر قدرها 500 ألف برميل.

وأضاف المعهد قوله إن مخزونات الخام ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات بمقدار 232 الف برميل يوميا إلى 8.04 مليون ب-ي.

وقال التقرير إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل نقصت بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 900 ألف برميل.

وسجلت مخزونات البنزين الأمريكية نقصا قدره 914 ألف برميل خلال الأسبوع مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 700 ألف برميل.

وأظهر التقرير ان كميات النفط التي قامت المصافي بتكريرها هبطت بمقدار 350 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة طفيفة في معدلات تشغيل المصافي.