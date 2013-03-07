رئيس باكستان يزور إيران لتدشين مشروع أنبوب غاز مشترك

يزور الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، إيران الاثنين المقبل لحضور حفل تدشين العمل في بناء القسم الباكستاني من أنبوب مشترك للغاز تبلغ كلفته 7,5 مليار دولار، على ما أفاد مسؤولون في إسلام آباد.
وسيمد هذا الأنبوب الذي سيبلغ طوله 1800 كلم باكستان اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر 2014 بنحو 21 مليون متر مكعب من الغاز الايراني يوميا لا سيما ان اسلام اباد تواجه ازمة طاقة تعيق قدرات قطاعها الصناعي وتثير غضب السكان.
لكن المشروع واجه منذ بدايته في 2010 صعوبات بسبب مشاكل في التمويل في الجانب الباكستاني وضغوط الولايات المتحدة التي تحاول عزل ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية معظم احمد خان في مؤتمر صحافي إن "هذا الانبوب يصب في مصلحتنا الوطنية لاننا البلد المستفيد في مجال الطاقة" مضيفا "نامل ان يتفهم اصدقاؤنا، بما فيهم الولايات المتحدة، ظروفنا الاقتصادية".
ويتم هذا الحفل قبل اقل من اسبوع من نهاية ولاية الحكومة الباكستانية عشية انتخابات وطنية في منتصف ايار/مايو.