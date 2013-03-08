النفط الأمريكي يغلق مرتفعاً أكثر من دولار

صعدت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة 1.25%، في تعاملات الخميس، مدعومة ببيانات تظهر هبوطاً في طلبات إعانة البطالة وتراجع الدولار.

وأنهى الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم إبريل/نيسان، جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، مرتفعا 1.13 دولار، ليسجل عند التسوية 91.56 دولار للبرميل، بعد أن تراوح في نطاق من 90.22 دولار إلى 91.73 دولار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل، أكدت بيانات تجارية من الصين، انتعاشاً متواضعاً في أكبر مستهلك للطاقة في العالم، في حين كان لإعادة فتح خط أنابيب بحر الشمال تأثير أيضاً.

وأظهرت بيانات للجمارك أن إجمالي صادرات الصين ارتفع بشكل أسرع من المتوقع، في حين تراجعت واردات الخام في أول شهرين من العام بنسبة 2.4%، مقارنة مع عام مضى.