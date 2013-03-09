استئناف إمدادات الغاز الليبية إلى إيطاليا تدريجياً

قال متحدث باسم شركة سنام الإيطالية لتوزيع الغاز إن استئناف إمدادات الغاز الليبية إلى إيطاليا بدأ تدريجيا يوم السبت، بعد توقف لنحو أسبوع إثر اشتباكات مسلحة.

وقال المتحدث "هناك استئناف تدريجي للإمدادات، ونتوقع نحو 16 مليون متر مكعب من الغاز اليوم، مما سيلبي متطلبات الشبكة."

كانت إمدادات الغاز الليبي إلى إيطاليا قد توقفت يوم السبت الماضي إثر اشتباكات بين ميليشيات عند مجمع مليتة للنفط والغاز.

وتبلغ الطاقة السنوية لخط الأنابيب جرين ستريم الذي ينقل الغاز من ليبيا إلى إيطاليا ثمانية مليارات متر مكعب على الأقل.

وتستورد إيطاليا معظم حاجاتها من الغاز من روسيا والجزائر.