قطر تحقق أول كشف جديد للغاز في أكثر من 40 عاماً

قال وزير الطاقة القطري يوم الأحد إن قطر اكتشفت حقلا بحريا صغيرا يحوي نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في أول كشف من نوعه للبلد العربي الخليجي منذ عام 1971.

وذكر الوزير محمد السادة، في مؤتمر صحافي بالدوحة، أن الكشف تم في الرقعة البحرية 4-شمال قرب حقل الشمال القطري العملاق، وقام به كونسورتيوم يضم فينترشال الألمانية وميتسوي اليابانية.

وحقل الشمال القطري هو أضخم حقل للغاز الخالص في العالم، ويحوي نحو 900 تريليون قدم مكعبة، في حين لا يشكل الحقل الجديد سوى 0.28 بالمئة من الاحتياطيات المؤكدة للبلاد.

وقال السادة إن حجم الحقل ضئيل قياسا إلى حقل الشمال، لكنه يؤكد التزام قطر بمواصلة التنقيب مضيفا أن أنشطة التنقيب تشمل ست رقع حاليا، وأنه يجري تكثيف العمليات.

وقال إن من بين الخيارات المطروحة استخدام الغاز بأحد المنشآت القائمة، وهو ما سيجعل المشروع عالي الربحية.

وبحسب أحدث مراجعة إحصائية من بي.بي بلغت احتياطيات الغاز المؤكدة لقطر 884.5 تريليون قدم مكعبة أي نحو 12 بالمئة من الإجمالي العالمي في نهاية 2011.