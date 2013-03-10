"أرامكو" تؤكد استئجار مساحة لتخزين الوقود في الإمارات

قالت شركة الطاقة الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية إنها استأجرت مساحة لتخزين الوقود في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة لدعم عملياتها التجارية الدولية، مؤكدة بذلك تقريراً سابقاً لـ"رويترز".

كانت "رويترز" أفادت الأسبوع الماضي بأن أرامكو للتجارة قد استأجرت مساحة تخزين تكفي ما لا يقل عن مليون برميل من البنزين في مرفأ فوباك هورايزون على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وقالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني إنها ستستخدم منشأة تخزين الوقود لتطوير محفظة أعمالها التجارية مع توسع الشركة الأم "أرامكو" السعودية في استثمارات التكرير والتوزيع في المملكة والخارج.

ومن شأن الحصول على مساحة تخزين في مركز توزيع الوقود الرئيسي خارج مضيق هرمز الذي سبق أن هددت إيران مراراً بغلقه أن يساعد على ضمان توافر إمدادات سريعة ومرنة للمشترين لاسيما في آسيا.

وتعتزم السعودية زيادة طاقتها التكريرية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 لخفض فاتورة وارداتها الآخذة بالتزايد وبيع مزيد من المنتجات النفطية الأعلى ربحية.