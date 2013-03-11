تراجع سعر برنت لأقل من 111 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت لأقل من 111 دولارا للبرميل يوم الاثنين، بسبب مخاوف بشأن نمو الطلب، في الوقت الذي أشارت فيه أحدث بيانات من الصين إلى انتعاش اقتصادي متفاوت في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وأضاف ارتفاع الدولار ضغوطا على الأسعار.

وأثارت بيانات صينية أظهرت ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ عشرة أشهر في فبراير شباط وضعف إنتاج المصانع وإنفاق المستهلكين مخاوف من احتمال أن يحتاج الاقتصاد إلى التشديد قبل استعادة الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الزخم. ولكن احتمال أن تكون عطلة السنة القمرية الجديدة الطويلة قد شوهت هذه الارقام ساعد في وقف حدوث مزيد من الخسائر.

وهبط برنت 34 سنتا إلى 110.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع على ارتفاع طفيف ليوقف هبوطا استمر ثلاثة أسابيع على التوالي.

وهبط الخام الأمريكي 15 سنتا غلى 91.80 دولار بعد إنهائه الأسبوع مرتفعا 39 سنتا.