برنت يواصل التراجع عن مستوى 109 دولارات

واصلت أسعار خام القياس الدولي مزيج برنت للعقود الآجلة التراجع عن مستوى 109 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية يوم الخميس مع تجدد القلق بشأن نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وتعرض النفط لضغوط أيضا من ارتفاع الدولار وتقليص وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي.

وعززت تعليقات للبنك المركزي الصيني عن استقرار توقعات التضخم قلق المستثمرين من أنه ربما يتخلى عن سياسته الداعمة للنمو قبل أن يستجمع التوسع الاقتصادي كامل قوته الدافعة.

وانخفضت عقود برنت تسليم أبريل/نيسان 12 سنتاً إلى 108.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش مواصلا التراجع بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر.

وهبطت عقود الخام الأمريكي الخفيف 28 سنتا إلى 92.24 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط وخصوصا الخام الأمريكي لضغوط أيضا من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة بلغت 2.62 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس/آذار. وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع واردات الخام بمقدار 227 ألف برميل إلى 7.49 مليون برميل يوميا.

