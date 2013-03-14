قبرص تعتزم تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا بحلول 2018

قال وزير الطاقة القبرصي إن الجزيرة المتعطشة لإيرادات احتياطياتها المكتشفة حديثا من الغاز الطبيعي تأمل في أن تبدأ الصادرات بحلول 2018، وتستهدف التصدير لزملائها في الاتحاد الأوروبي.



وأضاف جورج لاكوتريبيس إنه يمكن بيع الغاز مقدما أو استخدامه لمساعدة الحكومة التي تجري مفاوضات الآن للحصول على برنامج انقاذ بمليارات الدولارات لطرح سندات جديدة في الأسواق العالمية مستقبلا.



وأعلنت شركة نوبل إنرجي الأمريكية والحكومة القبرصية في 2011، عن اكتشاف احتياطيات من الغاز تقدر ما بين 7-8 تريليونات قدم مكعبة (200 مليار متر مكعب) وهو ما يشكل 40%، من الطلب السنوي لدول الاتحاد الأوروبي.



وتزيد احتياطيات الحقل المعروف باسم أفروديت عن حاجة قبرص في أكثر من 100 عام لذا تأمل الحكومة في زيادة ايراداتها عبر التصدير للاتحاد الأوروبي.



وقال لاكوتريبيس في مقابلة مع رويترز "انه أمر مهم لنا ليس فقط اقتصاديا لكن سياسيا" مشيرا إلى الشركاء المحتملين في عمليات التنقيب.



ويقدر الخبراء أن قبرص الوافد الجديد لقطاع الطاقة ربما تقبع فوق ثروة من النفط والغاز تصل إلى 400 مليار دولار.

