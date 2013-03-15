عقوبات أمريكية لشبكة سرية لإدارة ناقلات نفط لصالح إيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على رجل أعمال يوناني، لقيامه سراً بإدارة شبكة ناقلات نفط نيابة عن الحكومة الإيرانية لللتغلب على العقوبات الدولية المفروضة على مبيعات إيران النفطية.

وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: "اليوم نرفع النقاب عن مخطط إيراني معقد كان يهدف لتفادي العقوبات النفطية الدولية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتضمنت العقوبات رجل الأعمال ديميتريس كامبيس وعددا من الشركات لقيامهم بشراء ناقلات نفطية نيابة عن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وتمنع مواطني الولايات المتحدة من ممارسة أنشطة أعمال مع أحد منهم.

وقال كوهين "سنواصل فضح الممارسات الإيرانية المخادعة وفرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص والكيانات الذين يشاركون في تلك الممارسات".

واشترت الشبكة المستهدفة وأدارت ثماني ناقلات لدى كل منها القدرة على نقل شحنة نفط بقيمة نحو 200 مليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية "تتم تلك العمليات من خلال سلسلة من التنقلات من سفينة إلى أخرى في محاولة لإخفاء الحقيقة التي تتمثل في أن المنشأ الحقيقي للنفط من إيران ولإدخاله إلى السوق العالمية كما لو كان نفطا غير إيراني".

وأكد مسؤولون أمريكيون أن العقوبات لا تستهدف بأي حال الحكومة اليونانية أو شركات يونانية أخرى للنقل البحري أو صناعة النقل البحري اليونانية بوجه عام.

