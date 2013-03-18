النعيمي: لا نية لتسوية معاملات النفط بأي عملات غير الدولار

أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أنه لا نية حاليا لتسوية المعاملات النفطية بأي عملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

وقال إنه لا يتوقع تأثر النمو في آسيا بأسعار النفط الحالية، وإن بلاده تعالج تنامي الطلب المحلي على الخام عن طريق مصادر جديدة للطاقة.

وأضاف النعيمي خلال مؤتمر كريدي سويس للاستثمار الآسيوي في هونغ كونغ أن السوق بحاجة إلى نهج أكثر نضجا تجاه توقعات سعر النفط.

وتراجع خام برنت أكثر من دولار لينزل عن 109 دولارات للبرميل في أوائل المعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار لمخاوف من أن خطة إنقاذ مقترحة لقبرص قد توقد شرارة اضطرابات مالية جديدة في منطقة اليورو.