صعود النفط الأمريكي أوائل التعامل في آسيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أوائل التعامل في آسيا يوم الثلاثاء مقتربة من 94 دولارا للبرميل، وقد لاقت دعما من بيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة، ولكن حد من صعود السوق القلق خشية أن تؤدي خطة انقاذ لقبرص إلى تجدد الأزمة المالية في منطقة اليورو.

وفي اوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم ابريل نيسان 7 سنتات إلى 93.81 دولار للبرميل بعدما قفز 29 سنتا إلى 93.74 دولار عند التسوية يوم الاثنين.

وكان الخام الأمريكي هبط قريبا من أدنى مستوى له في أسبوع 91.76 دولار يوم الاثنين قبل أن يتعافى مستردا خسائره بعد أن أظهرت بيانات حكومية ان كل الولايات الأمريكية تقريبا بدأت عام 2013 بمعدلات بطالة أقل مما كانت عليه في بداية عام 2012.