مليار دولار استثمارات دانة غاز في كردستان

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وشريكتها شركة "نفط الهلال"، أن إجمالي استثماراتهما المشتركة بالنيابة عن الشركاء في عمليات الغاز في إقليم "كردستان العراق"، تجاوزت حاجز مليار دولار (3.67 مليار درهم)، فيما بلغ إجمالي حجم إنتاج البترول منذ انطلاق العمليات نحو 79 مليون برميل من النفط المكافئ، بفضل الإنتاج المتواصل من حقل خور مور خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، ليصبح أكبر استثمار وإنتاج إجمالي تقوم به شركة من القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز في العراق.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس إدارة شركة دانة غاز، مجيد جعفر، إن هذه النتائج المهمة تشهد على سياسات تشجيع الاستثمارات الخاصة والتنمية المحلية التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان العراق، لافتاً إلى تسلم المزيد من الدفعات المنتظمة عن المنتجات، والعمل مع حكومة إقليم كردستان على تسوية وحل المستحقات العالقة في أقرب وقت ممكن.

بدوره، قال المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دانة غاز»، راشد الجروان، إن الشركة تعمل حالياً مع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق على إنجاز المرحلة المقبلة من برنامج التطوير والتوسع، ونتطلع إلى تنمية عملياتنا واستثماراتنا لتحقيق مزيد من التقدم للمجتمع المحلي.

وبحسب البيان، فإنه تم خلال فترة الإنشاءات، توفير فرص عمل في المشروع لأكثر من 2000 عراقي من شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى توافد عمالة من أكثر من 20 جنسية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.