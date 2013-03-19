السعودية الخامسة عالمياً بـ600 تريليون قدم من الغاز الصخري

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة لـ"العربية.نت": إن السعودية ستحتل المرتبة الخامسة عالمياً في احتياطي الغاز الصخري رغم العوائق الموجودة حالياً أمام استخراج هذه الكميات.

وأضاف بن جمعة أن السعودية قادرة على تذليل عقبات استخراج الغاز الصخري، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة لمشكلة نقص المياه.

وكان وزير النفط السعودي قد أعلن في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن احتياطيات المملكة من العاز الصخري تقدر بنحو 600 تريليون قدم مكعبة، بما يعادل ضعف الاحتياطيات المقدرة للغاز التقليدي.

وقال بن جمعة "بحسب المعلومات المتوافرة ستحفر شركة أرامكو 7 آبار تجريبية للغاز الصخري خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون 7 إلى 10 سنوات".

ولفت بن جمعة إلى أن الحكومة ستلجأ لإنشاء محطات تحلية لتوفير المياه.