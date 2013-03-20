7 تحالفات عالمية لمشروع الوقود البيئي في الكويت بـ18 مليار دولار

قالت مجلة "ميد" إن شركة البترول الوطنية أهلت 7 مجموعات تحالفات عالمية لمشروع الوقود البيئي المقدرة تكلفته بنحو 18 مليار دولار، والمقرر تنفيذه وفقاً لنظام الهندسة والتوريد والبناء.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، يغطي المشروع عمليات تحديث مصفاتي تكرير النفط في ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لرفع طاقتهما التكريرية الإجمالية من 736 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً.

وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مجموعات عمل، تغطي الأولى منها وحدات المعالجة وأعمال التحديث في مصفاة ميناء الأحمدي، في حين تتعلق الثانية بوحدات المعالجة في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الشعيبة، أما مجموعة الأعمال الثالثة والنهائية فيغطي نطاق العمل فيها كافة التسهيلات والمرافق في ميناء الأحمدي، وقد اشترطت على التحالفات المؤهلة أن تتقدم بعروضها لمجموعتين فقط بحد أقصى من أصل مجموعات الأعمال الثلاثة الخاصة بالمشروع.

أما مجموعات التحالفات التي تم تأهيلها وقادت هذه التحالفات فهي: تحالف بقيادة شركة "كيه بي آر" الأمريكية مع شركة هوانغكوي للإنشاءات والهندسة الصينية بمجموعتي أعمال، تحالف بقيادة شركة بتروفاك البريطانية مع شركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية بمجموعتي أعمال، تحالف بقيادة شركة "جيه جي سي" كوربوريشن اليابانية مع شركة "إس كيه" للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وشركة "جي إس" للهندسة والإنشاءات بمجموعتي أعمال، تحالف بقيادة شركة سايبيم الإيطالية مع ثلاث شركات من كوريا الجنوبية هي شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات دايليم للهندسة والإنشاءات، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة بمجموعتي أعمال، تحالف بقيادة شركة تشيودا كوربوريشن اليابانية مع شركة "كس تي سي آي" التايوانية، وشركة لارسين آند توبرو الهندية بمجموعة عمل واحدة، تحالف بقيادة شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية مع شركة سينوبيك الصينية للهندسة وشركة هانوها للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بمجموعة عمل واحدة، وتحالف بقيادة شركة فلور الأمريكية مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، وشركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بمجموعتي أعمال.