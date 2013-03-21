مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 1.3 مليون برميل في أسبوع

أظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات تكريره سجلت نقصاناً الأسبوع الماضي مع تراجع واردات الخام.

وقال التقرير إن مخزونات النفط الخام الأمريكية نقصت 1.31 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس/أذار مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها مليونا برميل.

وكان هذا أول هبوط لمخزونات الخام الأمريكي في تسعة أسابيع، وذلك وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية.

وانخفضت الواردات الأمريكية من الخام بمقدار 219 ألف برميل يوميا إلى 7.27 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي. وانخفضت واردات منتجات التكرير 639 ألف برميل يومياً إلى 1.56 مليون برميل يومياً.

وسجلت مخزونات البنزين الأمريكية هبوطاً قدره 1.48 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال التقرير إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل انخفضت بمقدار 672 ألف برميل خلال الأسبوع مقارنة بتنبؤات المحللين بهبوط قدره 800 ألف برميل.

وزاد معدل تشغيل المصافي الأمريكية 2.5 نقطة مئوية إلى 83.5% من طاقتها الإنتاجية.