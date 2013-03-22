%23.7 انخفاض واردات كوريا من النفط الإيراني في يناير وفبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني نحو الربع في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع العام السابق، تحت ضغط العقوبات الأمريكية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لوكالة رويترز.

وأظهرت بيانات مؤسسة النفط الوطنية الكورية أن كوريا، وهي خامس أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت ما إجماليه 79.75 مليون برميل من الخام في فبراير/شباط بانخفاض 1.3% مقارنة مع العام الماضي.

وكانت بيانات أولية من الحكومة الكورية أظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن إجمالي واردات البلاد من النفط الخام انخفض 4.4% على أساس سنوي إلى 77.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات مؤسسة النفط أن من ذلك الإجمالي استوردت كوريا 3.97 مليون برميل أو 141 ألفاً و929 برميلاً يومياً من إيران في الشهر الماضي بانخفاض 30.2% عن مستواها اليومي قبل عام.

ومقارنة مع يناير فقد هبطت واردات النفط من إيران 25.4 بالمئة على أساس يومي.

ووفقاً للبيانات، انخفضت واردات الخام من إيران في أول شهرين من العام 23.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 9.87 مليون برميل.