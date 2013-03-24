انخفاض فارق السعر بين "برنت" والخام الأمريكي

انخفض الفارق بين أسعار عقود خام القياس الدولي مزيج «برنت» وخام القياس الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» إلى أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2012 مع تأثر «برنت» سلباً بزيادة في الإمدادات من بحر الشمال.

وتراجعت العلاوة السعرية بين الخامين في ختام تداولات الأسبوع ليل أول من أمس إلى 14.32 دولار متجاوزة المستوى المنخفض السابق البالغ 14.40 دولار والذي سجل في 17 كانون الثاني (يناير).

وصعدت أسعار العقود الآجلة لـ «برنت» في جلسة تداول تذبذبت فيها بين الصعود والهبوط مع تضرر السوق من الشكوك التي تحيط بالمشاكل المالية في قبرص لكن تراجع الدولار رجح كفة الصعود. وأنهت العقود تسليم أيار (مايو) جلسة التداول مرتفعة 19 سنتاً أو 0.18 في المئة لتسجل عند التسوية 107.66 دولار للبرميل بعدما تراوحت في نطاق من 106.90 دولار إلى 107.96 دولار. لكنها أنهت الأسبوع منخفضة 2.16 دولار أو 1.9 في المئة في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وزادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف أكثر من واحد في المئة ما مكنها من تفادي خسارة أسبوعية مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار ودلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي. وأنهت العقود تسليم أيار جلسة التداول في «بورصة نيويورك التجارية» (نايمكس) مرتفعة 1.26 دولار أو 1.36 في المئة لتسجل عند التسوية 93.71 دولار للبرميل بعدما تراوحت في نطاق من 92.33 دولار إلى 93.80 دولار. وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعاً 26 سنتاً أو 0.2 في المئة.