النعيمي: 100 دولار سعر جيد لبرميل النفط

قال وزير البترول السعودي، علي النعيمي للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في الكويت، اليوم الاثنين، إن نحو 100 دولار سعر جيد لبرميل النفط.

وسئل عن السعر الذي يراه عادلاً للمستهلكين والمنتجين قال النعيمي "عدت للتو من هونغ كونغ وأبلغت الجميع. في 1996 كنت أرى أن 20 دولاراً للبرميل سعر معقول، وفي 2006 كنت أرى 27 دولاراً سعراً مناسباً، والآن أعتقد أنه نحو 100 دولار للبرميل. أبلغتهم مجدداً أنه معقول".

وارتفع خام برنت فوق 108 دولارات، اليوم الاثنين، بعد أن أغلق الأسبوع الماضي منخفضاً 2.2%، مسجلاً خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، وصف وزير النفط الكويتي، هاني حسين، اليوم الاثنين، أسعار النفط الحالية بأنها "عادلة".

ورداً على سؤال عن رأيه في أسعار النفط الحالية والسعر العادل من وجهة نظر أوبك قال حسين لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في الكويت "أسعار النفط الحالية عادلة".

وأضاف أن الكويت أنتجت أقل قليلا من 2.9 مليون برميل يوميا من الخام في مارس اذار وهو مستوى يقل بعض الشيء عن متوسط انتاجها وذلك بسبب أعمال صيانة.



وقال حسين إن انتاج بلاده من النفط "أقل قليلا من 2.9" مليون برميل يوميا. وتنتج الكويت ثلاثة ملايين برميل يوميا في المتوسط. وأضاف الوزير أن أسواق النفط العالمية "متخمة بعض الشيء بالامدادات.

