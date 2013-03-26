توقعات بزيادة صادرات نفط كركوك خلال أبريل المقبل

أظهر برنامج تحميل مبدئي أن من المتوقع أن تبلغ صادرات خام كركوك العراقي نحو 360 ألف برميل يوميا في ابريل .

وبحسب ما ذكرته "رويترز"، يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 70 ألف برميل يوميا عن مستوى التحميل المبدئي لشهر مارس البالغ 290 ألف برميل يوميا.

وما زالت الصادرات دون مستواها المرتفع البالغ 480 ألف برميل يوميا المسجل في نوفمبر منذ قررت حكومة اقليم كردستان وقف التصدير عبر خط الانابيب الذي تسيطر عليه الدولة في ديسمبر.

وتخوض الحكومة الكردية نزاعا مستمرا بشأن مدفوعات نفطية مع حكومة بغداد التي تقول انها الوحيدة صاحبة السيطرة على الصادرات من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبدأت حكومة الاقليم الواقع في شمال البلاد تصدير الخام بشكل مستقل عبر تركيا في يناير هذا العام بعدما نجحت في تصدير شحنات عدة من المكثفات في أواخر 2012.

وكانت حكومة كردستان أوقفت الصادرات في ربيع 2012 وهو ما أدى لتأخر كبير في التحميل لكنها استأنفت التصدير في أغسطس حينما أرسلت بغداد جزءا من المدفوعات.

