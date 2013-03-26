"أرامكو" ملتزمة بخطط لبناء مصفاة لتكرير النفط في الصين

قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية- أكبر منتج للنفط في العالم- يوم الثلاثاء إن الشركة مازالت "ملتزمة" بخطط لبناء مصفاة نفطية بطاقة قدرها 200 ألف برميل يوميا في إقليم يونان بجنوب غرب الصين.

ووقعت وحدة أرامكو للعمليات الخارجية اتفاقا في مارس اذار 2011 مع شركة بتروتشاينا النفطية الصينية بشأن بناء المصفاة قائلة إنها تعتزم تزويد المشروع بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من خلال عقد طويل الأجل.

وقال الفالح لرويترز على هامش مؤتمر في بكين "نحن ملتزمون بمشروع يونان وسنستمر فيه".

وسئل الفالح عما إذا كان ذلك يعني توريد النفط الخام أو الاستثمار في تشييد المصفاة نفسها، فأجاب قائلا: "كلاهما".