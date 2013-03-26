%16 زيادة رواتب موظفي شركات النفط الوطنية الخليجية

قارب معدل ارتفاع متوسط رواتب الموظفين في القطاع النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي الضعف على مستوى العالم، نتيجة للزيادة في الأجور التي يتمتع بها الموظفون المحليون الذين يعملون في شركات النفط الوطنية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا ناشيونال".

وبلغت الزيادة في رواتب موظفي الخليج في شركات صناعة المواد الهيدوكربونية نسبة 16.7% عن العام الماضي، والذي يتعدى معدل النمو العالمي في القطاع بمعدل 8.5%، وفقا لدراسة استشاري توظيف في شركة هايس.

وقال راج شارما، مدير إقليمي في هايس بدبي " تظهر بياناتنا زيادة كبيرة في دخول المواطنين بالقطاع النفطي على مدى الأشهر الـ18 الماضية".

وأضاف "إنه في أعقاب الربيع العربي شهد القطاع زيادة أجور المواطنين في منطقة الخليج، حيث تضاعف الراتب الأساسي والمنافع للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي بأبوظبي. أما بالنسبة لعُمان فارتفعت أجور المواطنين العاملين في صناعة النفط بـ100%".

وذكر أن ارتفاع أسعار النفط، ومشاريع تطوير النفط، ونقص الموارد البشرية والقدرات المواطنة المؤهلة في هذه التخصصات كانت من أبرز العوامل لزيادة رواتب الخبراء في هذا القطاع، حيث توقع شارما أن تنمو الأجور بمعدلات أكبر خلال العام الحالي.

وبحسب التقرير فإن نصف المشاركين في استطلاع أجرته "هايس" يرجح أن تكون المكافآت المحتملة خلال العام المقبل بحدود 5%، في حين توقع 27.5% أن تكون الحوافز بحدود 10% خلال الـ12 شهرا القادمة.

ولا تقتصر زيادة الأجور على المواطنين، حيث تشير بيانات "هايس" إلى أن متوسط رواتب الأجانب في قطاع النفط والغاز تتجاوز 79.4 ألف دولار سنوياً ( 291,632 درهم)، ويبلغ في السعودية 81 ألف دولار، قطر 77 ألف دولار، أما في العراق فوصلت لأعلى نسبة بتسجيل 125 ألف دولار في السنة.

ويشار إلى أن انتعاش أسعار النفط في أعقاب فترة الركود خلال الأزمة العالمية وصل فوق 100 دولار للبرميل وتشجيع الاستثمار في النفط أدى الى توسع الطاقة الإنتاجية في الصناعة البتروكيماوية والطاقة التكريرية وزيادة عائداته على اقتصاديات الدول المصدرة له.

وقال مارك ضيف، مدير شركة النفط للتوظيف أن أسعار النفط الحالية معقولة ومستقرة مما يشكل نوعاً جيداً ومربحاً للاستثمار.

وأضاف أن معدلات زيادة الأجور في ارتفاع ملحوظ، لكنها في إطار تنافسي مقبول لهذا النوع من الصناعة، خصوصاً أن كبرى الشركات تتنافس على جذب الموظفين أصحاب الخبرات العالية لتطوير كفاءاتها، مما يعود بالفائدة على الصناعة ودول المنطقة بشكل عام.