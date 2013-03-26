ليبيا تعتزم تكرير كميات من النفط في مصر

قال وزير النفط الليبي إن بلاده تنوي تكرير كميات من نفطها الخام في المصافي المصرية لدعم اقتصاد جارتها الذي يتداعى بسبب الاضطرابات السياسية.

وقال الوزير عبد الباري العروسي لرويترز إن ليبيا تنوي تكرير الخام في مصاف مصرية، ثم استيراده من مصر لدعم الاقتصاد المصري.

وتلبي المصافي المحلية نحو 30 بالمئة من احتياجات ليبيا من المنتجات المكررة، ويجري استيراد 70 بالمئة من الخارج.

وقال العروسي إن الاستقرار في مصر مهم لكلا البلدين.

والاقتصاد المصري في أزمة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وتواجه حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي صعوبات بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع السياحة وتفاقم عجز الميزانية وموجة من الاحتجاجات.

وقال تجار في أوائل الشهر الجاري إن مصر قلصت وارداتها النفطية المزمعة في ظل تراجع الاحتياطيات الأجنبية وسعيها للحصول على قروض.

وقال نوري بالروين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرويترز يوم الاثنين إن مصر طلبت تزويدها بخام ليبي وإن ليبيا وافقت على ذلك بالأسعار العالمية.