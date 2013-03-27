تقرير: زيادة حادة في مخزونات النفط الخام الأمريكي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي بفعل قفزة في الواردات في حين هبطت مخزونات المنتجات المكررة.

ووفقا لأحدث تقرير أسبوعي للمعهد فان مخزونات الخام الامريكية زادت بمقدار 3.7 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 23 مارس اذار. وكان محللون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا زيادة لا تتعدى 700 ألف برميل.

وصعدت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 689 ألف برميل الي 8.4 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير معهد البترول.

وهبطت مخزونات البنزين الامريكية بمقدار مليوني برميل على مدى الاسبوع الماضي فيما كانت التوقعات تشير الي انخفاض قدره مليون برميل. وكان الانخفاض أشد حدة في منطقة الساحل الشرقي حيث هبطت المخزونات حوالي 2.8 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات المشتقات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 1.9 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي.

وقال المعهد إن الهبوط في مخزونات المنتجات المكررة جاء على الرغم من ارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير في ارجاء الولايات المتحدة بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلي 84.7 بالمئة من الطاقة القصوى.