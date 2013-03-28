9 % ارتفاع في واردات اليابان من النفط الإيراني في شهرين

أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية اليوم أن واردات النفط الخام الإيراني التي عبرت الجمارك زادت بنسبة 9.15% في فبراير عن مستواها قبل عام مسجلة أعلى مستوى في 11 شهرا.

ومن المرجح أن معظم الزيادة ترجع إلى قواعد تسمح لمصافي التكرير اليابانية بتأجيل التخليص الجمركي للمشتريات.

وتراجعت مستوردات اليابان من النفط الإيراني بشكل مطرد العام الماضي مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صرامة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة اليابانية غدا الجمعة بيانات منفصلة لواردات الخام تحظى بمتابعة أكبر من صناعة النفط لأنها ترصد الحالة الفعلية لناقلات النفط.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن واردات النفط الإيراني التي عبرت الجمارك الشهر الماضي بلغت 321311 برميلا يوميا، وهو أعلى مستوى شهري منذ مارس 2012 ومقارنة مع 267660 برميل يوميا في فبراير 2012.

ويمكن لمستوردي النفط اليابانيين طلب إذن جمركي خلال 3 أشهر من وصول الشحنة أو طلب تصنيف الشحنة كواردات للتخزين وإبقائها لما يصل إلى عامين قبل الحصول على التخليص الجمركي، وهو ما يعني أن بيانات وزارة المالية قد تكون غير دقيقة.

وانخفضت واردات الهند وكوريا الجنوبية - وهما مشتريان رئيسيان آخران للنفط من طهران - من الخام الإيراني في فبراير عن مستوياتها قبل عام.



