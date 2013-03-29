"إكسون" تجري محادثات لبيع 5% من حقل القرنة1 لشركة إماراتية

قال مسؤولون في قطاع النفط العراقي إن إكسون موبيل الأميركية تجري مفاوضات لبيع 5% من حصتها في حقل غرب القرنة-1 العراقي لشركة مبادلة للتنمية التي تديرها إمارة أبوظبي في إطار سعي الشركة النفطية الكبرى لخفض حصتها في الحقل.

وقالت إكسون إنها تخطط لبيع حصتها في الحقل بعدما أغضبت الحكومة المركزية في بغداد بإبرام صفقات مع إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، حيث تصف بغداد تلك الصفقات بأنها غير قانونية.

وأبلغت بغداد إكسون بأن عليها أن تختار بين غرب القرنة أو صفقات كردستان لكنها بالرغم من ذلك عرضت على الشركة الأميركية شروطاً أيسر في محاولة لإقناعها بمواصلة العمل في الحقل النفطي الجنوبي.

وقال مسؤول نفطي عراقي "ستبقى إكسون في غرب القرنة-1 حتى العام القادم على أقل تقدير لكن في الوقت نفسه تتحرك الشركة قدما لخفض حصتها في مشروع غرب القرنة لتحويل اهتمامها لمشروعات أخرى".

وقال مسؤولان في قطاع النفط العراقي طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن تخصيص إكسون 1.65 مليار دولار لتطوير الحقل في عام 2013 يشير إلى أنها تخطط للبقاء حتى العام القادم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي مبادلة الإماراتية أو إكسون موبيل.

وتجري بيرتامينا الإندونيسية للنفط والغاز المملوكة للدولة محادثات لشراء 10 إلى 20% من حصة إكسون، وقالت مصادر نفطية إن ناشونال بتروليوم كورب الصينية أبدت استعدادها للانضمام إلى إكسون في جزء من غرب القرنة.