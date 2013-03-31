خبير: ارتفاع صادرات النفط السعودي بفعل زيادة الطلب من الصين

قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 638.4 مليون برميل من النفط خلال الربع الأول من 2013، بقيمة 263 مليار ريال. مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من 2013 بلغ 194.4 مليون برميل بتراجع نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي.

وتابع أن تحسن اقتصاد الصين كما هو متوقع له وكذلك تقليص وارداتها من إيران سيعزز الطلب على النفط السعودي بحوالي 120 ألف برميل يوميا، لتصل إجمالي واردات الصين من المملكة 1.17 مليون برميل يوميا، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

وأظهر مسح استقصائي شمل بيانات ملاحية ومصادر بشركات نفطية ومنظمة أوبك، أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في المنظمة لا تزال تبقي على قيود على الإنتاج.

ويتم تداول النفط عند 109 دولارات للبرميل وهو أعلى من المستوى المفضل لدى المملكة 100 دولار للبرميل، رغم هبوط الأسعار 2% هذا العام في ظل مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام سجل أدنى مستوى له خلال الشهر الحالي، وكان آخر هبوط له في أكتوبر 2011.

وتبين من المسح أن إمدادات المعروض من دول أوبك من المنتظر أن تصل في المتوسط إلى 30,18 مليون برميل يوميا في مارس نزولاً من 30,42 مليون برميل يوميا في فبراير.