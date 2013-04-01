برنت يهبط لأقل من 110 دولارات بعد بيانات صينية

تراجع خام مزيج برنت لاقل من 110 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد ان جاءت بيانات عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين مخالفة لتوقعات السوق مشيرة الى زيادة بطء نمو الطلب على النفط في ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم.

وكان المؤشر الصيني الرسمي لمديري المشتريات في مارس اذار قد سجل 50.9 وهو الاعلى منذ 11 شهرا على الرغم من ان استطلاع لرويترز اظهر توقع الاقتصاديين بان تصل الزيادة الى 52 مقابل 50.1 في فبراير شباط والذي كان يمثل ادنى مستوى منذ خمسة اشهر.

وتراجع خام برنت لتسليم مايو ايار 54 سنتا الى 109.48 دولار للبرميل بحلول 0259 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه بنسبة واحد في المئة في الربع الذي انتهى للتو.

وهبط الخام الامريكي 51 سنتا الى 96.72 دولار للبرميل بعد وصوله الى 97.80 دولار وهو اعلى مستوى له منذ ستة اسابيع في وقت سابق من الجلسة



