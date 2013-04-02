اليابان تحرر سوق تجارة التجزئة للكهرباء في 2016

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية قررت تحرير سوق تجارة التجزئة للكهرباء ابتداء من عام 2016 بحيث يكون من حق العملاء اختيار شركة الطاقة التي يمكنهم شراء الكهرباء منها بما يتيح خفض أسعار الكهرباء.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، أقرت مجموعة إصلاحات لقطاع الكهرباء. وتستهدف الحكومة أيضاً قيام شركات الطاقة الكبرى في اليابان بفصل قطاعات إنتاج الكهرباء لديها عن قطاعات نقل الكهرباء خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بهدف تعزيز المنافسة في السوق.

وأشارت الوكالة إلى أن تحرير سوق تجارة تجزئة الكهرباء يمثل إصلاحاً مهماً للقطاع سيزيد المنافسة ويتيح تنوع الخدمات والأسعار في السوق، ويكسر احتكار شركات المرافق الكبرى لسوق الكهرباء الإقليمية في اليابان.

وكانت شركات المرافق في اليابان قد رفعت أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين خلال العام الماضي على خلفية وقف تشغيل المحطات النووية بعد كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس/أذار 2011، حيث اعتمدت الشركات على إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية، وهي أعلى تكلفة من المحطات النووية.