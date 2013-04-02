تراجع أسعار النفط الأميركي مع توقع زيادة مخزونات الخام

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل في آسيا يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤاً غير متوقع للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، وبفعل توقعات بان مخزونات النفط سوف تواصل الارتفاع في أكبر دولة في استهلاك الطاقة في العالم.

وفي اوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم مايو أيار 18 سنتا إلى 96.89 دولار للبرميل بعدما هبط عند التسوية في الجلسة السابقة 16 سنتا إلى 97.07 دولار.

وانخفض سعر عقود خام برنت لتسليم مايو أيار 17 سنتا إلى 110.91 دولار للبرميل.