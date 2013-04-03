تقرير: ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات، في حين هبطت مخزونات المنتجات المكررة.

ووفقا لأحدث تقرير أسبوعي للمعهد فإن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مارس. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وقال التقرير ان الكميات التي قامت المصافي بتكريرها زادت بمقدار 98 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار خمسة ملايين برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 800 الف برميل.

وانخفضت مخزونات منتجات التقطير ومنها زيت التدفئة والديزل 1.9 مليون برميل مقارنة مع توقع المحللين بهبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وصعدت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 298 ألف برميل يوميا إلى 8.7 مليون برميل يوميا.