سوريا تعفي مواد نفطية مستوردة من إيران من الجمارك

قررت الحكومة السورية إعفاء بعض المستوردات النفطية القادمة من إيران من الرسوم الجمركية، وذلك حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأقر مجلس الوزراء السوري بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في جلسته أمس الثلاثاء إعفاء مواد المازوت والفيول والغاز المستوردة حصرا من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 يونيو/حزيران 2013.

وتشهد البلاد نقصا حادا في عدد من المشتقات النفطية منذ أشهر بسبب النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من سنتين، ما ادى الى ازمة اقتصادية خانقة.

فقد تراجع إنتاج النفط في سوريا بشكل كبير منذ بدء الاضطرابات في البلاد في منتصف مارس/آذار2011.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي في البلاد، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يشهد تحديات كبيرة نتيجة تصعيد المجموعات المسلحة لاعتداءاتها على محطات نقل الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، على حد قوله.

وحصلت حوادث تفجير عدة استهدفت بنى تحتية في سوريا نسبتها السلطات إلى "مجموعات مسلحة"، وطالت أنابيب لنقل النفط في محافظتي دير الزور وحمص ومدينة بانياس الساحلية.

كما تعزو السلطات أزمة المحروقات إلى صعوبة نقل المشتقات النفطية بين المدن، إضافة إلى أعمال تخريب وسطو على الصهاريج المحملة بالوقود.

يذكر أن سوريا كانت تنتج نحو أربعة آلاف برميل من النفط يوميا قبل بدء النزاع، وتراجع الإنتاج الى نحو النصف وبات يستخدم في غالبيته للاستهلاك المحلي.