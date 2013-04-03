"مانجالور" الهندية تسعى لشراء 23 ألف برميل يومياً من أرامكو

قال مصدر مطلع في قطاع النفط إن شركة "مانجالور" للتكرير والبتروكيماويات الهندية الحكومية طلبت شراء مزيد من النفط السعودي في أبريل/نيسان، بينما تنتظر توضيحاً من الحكومة الهندية بشأن كيفية توفير غطاء تأميني لمصافيها التي تستخدم نفطاً من إيران المتضررة من العقوبات.

وقالت شركات تأمين هندية في فبراير/شباط إنه لم يعد بمقدورها توفير غطاء تأميني للمصافي التي تستخدم الخام الإيراني بعدما توقفت شركات إعادة التأمين الأوروبية عن مساعدتها في التحوط من المخاطر. وتدرس الحكومة الهندية ومسؤولون في قطاع النفط إقامة برنامج إعادة تأمين محلي لكن لم تتضح بعد كيفية تمويله.

وكانت "مانجالور" و"هندوستان بتروليوم" قد أعلنتا أنهما ستتوقفان عن استيراد النفط الإيراني في أبريل إذا لم يكن هناك غطاء تأميني متاح لمصافيهما.

وفرضت أوروبا والولايات المتحدة العام الماضي عقوبات مشددة تستهدف صادرات النفط الإيرانية لدفع الجمهورية الإسلامية إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وأدت تلك العقوبات إلى مشكلات في إعادة التأمين دفعت ملاك السفن غير الإيرانيين إلى التوقف عن نقل النفط الإيراني.

وقال المصدر إن "مانجالور"، وهي أكبر مشترٍ هندي للنفط الإيراني، طلبت كمية إضافية قدرها 23 ألف برميل يومياً من النفط من أرامكو لشهر أبريل بعدما زادت بالفعل عقدها السنوي مع الشركة السعودية إلى 55 ألف برميل يومياً للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2014.

وأضاف أن الإمدادات متضمنة البراميل الإضافية ستكون أعلى بنحو 70 في المئة من 46 ألف برميل يوميا اشترتها "مانجالور" من أرامكو في 2012-2013.

وتحولت "هندوستان بتروليوم" إلى العراق لتعويض كميات النفط الإيراني التي ستتوقف عن شرائها اعتباراً من أبريل.

ولا تريد "هندوستان" عقداً مؤكداً مع إيران في 2013-2014 وإنما تريد خيار شراء ما يصل إلى 20 ألف برميل يومياً بانخفاض نسبته 57 في المئة عن العام السابق بحسب مصادر في الشركة.