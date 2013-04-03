صادرات العراق تصل لـ2.4 مليون برميل يومياً في مارس

قال وزير النفط العراقي، الأربعاء، إن إجمالي إنتاج البلاد من النفط بلغ 3.10 مليون برميل يومياً في مارس/آذار في حين بلغت صادرات الخام 2.417 مليون برميل يومياً.

وفي سياق متصل، قال عمر شكمك نائب وزير النفط الليبي إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 1.55 مليون برميل يومياً، مضيفاً أن الإنتاج قد يصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً هذا العام.

وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر للقطاع: "نأمل أن نصل إلى هدفنا البالغ 1.7 مليون بحلول يونيو أو يوليو".

وبحسب أحدث استطلاع أجرته "رويترز"، أنتجت ليبيا في المتوسط 1.3 مليون برميل من النفط يومياً في مارس/آذار انخفاضاً من 1.38 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط بعد تعطل إنتاج النفط والغاز بسبب مناوشات مسلحة الشهر الماضي.

وكانت مصادمات بين مجموعات مسلحة عند مجمع مليتة للنفط والغاز قد أوقفت إمدادات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا لمدة أسبوع تقريباً في أوائل مارس لكن الإنتاج عاد إلى طبيعته بعد ذلك.

وقال شكمك، الاربعاء، إن إنتاج الغاز الليبي يبلغ حالياً نحو 2.3-2.4 مليار قدم مكعبة يومياً. وتقوم ليبيا بإعادة ضخ وحرق بعض ذلك الغاز.