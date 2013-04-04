80 % ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2050

توقعت دراسة قدمتها شركة "شل" أن يرتفع الطلب العالمي على موارد الطاقة حتى 80% بحلول عام 2050.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، سلّطت "شل" الضوء خلال اجتماعها مع كبار المسؤولين في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي، على نتائج دراستها العالمية التي تمحورت حول التوجهات طويلة الأمد المتعلقة بالاقتصاد، والعرض والطلب على الطاقة، والتحولات الجيوسياسية والتغيرات الاجتماعية، وتأثير جميع هذه العوامل خلال الخمسين عاماً القادمة.

وتركز الدراسة، التي تحمل عنوان "سيناريوهات مستقبلية"، على الجوانب الأساسية اللازمة للانتقال لمرحلة جديدة وتطوير الطاقة والنظم البيئية في القرن الحادي والعشرين، بضمنها العلاقة بين الطاقة والمياه ومصادر الغذاء وزيادة التوجه العالمي للاستقرار في المدن.

وترتبط هذه القضايا بشكل خاص بالإمارات التي تشهد زيادة الطلب بشكل كبير على موارد الطاقة والمياه بما يلبي الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع. وفي هذا الصدد، تبذل الإمارات جهوداً كبيرة لتوسعة الصناعات المتعلقة بالطاقة.

والتي تشكل ركيزة مهمة لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية لعام 2030. وجرى مناقشة وبحث هذه القضايا، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الطاقة المستدامة، مع مسؤولين من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقال ويم توماس، كبير مستشاري الطاقة في "شل": "تم تصميم هذه السيناريوهات لتوفر الدعم لشركائنا في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تسليط الضوء على الدور الكبير للتوجهات التي نتبناها اليوم وتأثيرها على تحديد نظام الطاقة في المستقبل".

وقامت "شل" بإطلاق سيناريوهين جديدين مؤخراً، بهدف بحث السبل التي يمكن التوصل إليها خلال القرن الواحد والعشرين، وتأثيرها على المجتمع ونظام الطاقة العالمي. وجاء السيناريوهان تحت اسم "الجبال" و"المحيطات"، حيث عملت "شل" على استقصاء المسارات المستقبلية المقبولة للمجتمعات. وركز كل سيناريو على الآثار المترتبة على وتيرة التطور الاقتصادي العالمي، وأنماط الطاقة التي نستخدمها في حياتنا، وتنامي انبعاثات عاز الدفيئة.

ويرى أحد هذين السيناريوهين أن الغاز الطبيعي سيصبح أهم مصدر للطاقة العالمية بحلول عام 2030، وعليه يجب العمل للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستحواذ عليه وتخزينه. كما يرى السيناريو الثاني أن الطاقة الشمسية ستصبح المصدر الأكثر استخداماً بحلول عام 2070، لذلك يجب العمل على معالجة خطر تغيّر المناخ.