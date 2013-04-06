جوبا تباشر صادراتها النفطية إلى الخرطوم بحلول مايو

قالت وكالة السودان للأنباء إن جنوب السودان ينوي ضخ ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا عند بدء استئناف إنتاج النفط، وإن أول شحنة تصدير قد تصل ميناء بورسودان في نهاية مايو أيار.

وبعد شهور من المفاوضات اتفق السودان وجنوب السودان في وقت سابق هذا الشهر على استئناف إمدادات النفط عبر الحدود بعد انحسار التوترات بينهما.

كان جنوب السودان الحبيس أوقف إنتاجه النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا وسط نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم نقل النفط العام الماضي، ويحتاج البلد إلى تصدير إنتاجه عبر خطوط أنابيب سودانية وميناء بورسودان في الشمال.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في ساعة متأخرة يوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين من البلدين، إنهما اتفقا أن يضخ جنوب السودان ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا عند استئناف الإنتاج ابتداء من منتصف أبريل نيسان.

وقالت إن الشحنة الأولى ستصل بورسودان في نهاية مايو متأخرة بذلك أسبوعين عن التوقعات الأولية.

ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة النفط بجنوب السودان.

كان وزير نفط جنوب السودان قال في 14 مارس آذار إن شركات النفط في الجنوب تلقت أوامر باستئناف الإنتاج، وهو ما قال إنه سيستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتعتمد الإيرادات الحكومية للبلدين بكثافة على صادرات الخام، وهي مصدر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء والوقود.

كان جنوب السودان انفصل عن السودان في 2011 بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى إحدى أطول الحروب الأهلية في إفريقيا، لكن الخلافات مازالت قائمة بين البلدين بشأن أراض متنازع عليها وقضايا أخرى.