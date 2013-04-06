مصادر: وحدة التكويك بمصفاة "موتيفا" تعاود العمل خلال أسبوع

قالت مصادر مطلعة إن مصفاة شركة موتيفا في بورت أرثر بولاية تكساس الأمريكية والبالغة طاقتها التكريرية 600 ألف برميل يوميا تستعد لإعادة تشغيل وحدة التكويك هذا الأسبوع.

وكانت وحدة التكويك من بين ثلاث وحدات شملتها أعمال صيانة منذ سبعة أسابيع وتركزت حول وحدة تقطير الخام في.بي.اس-2 البالغة طاقتها 80 ألف برميل يوميا.

وقالت المصادر يوم الجمعة إنه من المتوقع إعادة تشغيل وحدة التقطير خلال الفترة من 14 إلى 20 ابريل نيسان.

وتعتبر شركة «موتيفا»، عملاق تكرير النفط، التي أتمت للتو عملية توسعة للمصفاة التابعة لها بلغت تكلفتها 10 مليارات دولار جعلتها أكبر معالج للبنزين والديزل وغيرها من منتجات النفط والوقود الأخرى في الولايات المتحدة، ملكا لشركتي «أرامكو السعودية» و«رويال داتش شل» في إطار شراكة بالمناصفة.