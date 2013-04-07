وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط العالمي متوازن

المصدر: الجزائر - أ ف ب

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، اليوم الأحد إن سوق النفط العالمي يشهد "توازنا" بين العرض والطلب في الوقت الحالي، ما انعكس على "استقرار" الأسعار.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "تراجع الطلب على الخام من قبل الدول الصناعية الكبرى عوضه ارتفاع في استهلاك الدول الناشئة على غرار الصين والهند والبرازيل".

وأضاف أن الطلب على النفط من الاقتصاديات الناشئة يدفع بالطلب العالمي نحو الارتفاع، وأن "منظمة أوبك تنتج ما يكفي السوق وليس هناك عدم توازن بين العرض والطلب في السوق اليوم"، مشيرا إلى أن حالة التوازن التي يشهدها السوق أدت إلى استقرار في أسعار برميل النفط حاليا نتيجة غياب المضاربة.

وكان الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري اعتبر الخميس أن الأسعار الحالية للنفط "مواتية" بالنسبة للدول المنتجة أو المستهلكة.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري الذي تنتج بلاده 1.2 مليون برميل يوميا من حصتها في أوبك، متفقة مع تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي اعتبر نهاية مارس/آذار أن سعر البرميل الحالي (100 دولار) يعد "مناسبا".

