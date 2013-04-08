السعودية تستحوذ على 75% من صادرات البتروكيماويات الخليجية

تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من صادرات البتروكيماويات الخليجية بحصة تصل إلى 75 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما تحتل قطر المرتبة الثانية بحصة 15 بالمئة، وتتوزع الحصة الباقية على كل من الكويت والإمارات".

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، "إن المبيعات الإجمالية لدول الخليج من منتجات البتروكيماويات بلغت نحو 81 مليار دولار خلال العام 2011، مع توقعات بتراجعها إلى نحو 75 ملياراً عن العام 2012، نتيجة انخفاض الأسعار خلال العام الماضي".

وأضاف السعدون في تصريحات صحافية على هامش فعاليات "منتدى جيبكا السنوي الرابع للبلاستيك" في دبي اليوم، "أن دول الخليج تصدر نحو 80% من إنتاجها من البتروكيماويات فيما يتوجه 20% فقط إلى الأسواق المحلية".

وتعتبر الصين أكبر وجهة للمنتجات الخليجية حيث تستحوذ على 34 بالمئة من إجمالي الصادرات، ويليها دول شرق آسيا 18 بالمئة، وأوروبا 17 بالمئة.

وأكد السعدون أن أسعار منتجات البتروكيماويات بدأت تشهد ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة الحالية بعد تراجعها لشهور طويلة من العام الماضي، ويعود الارتفاع الحالي إلى تحسن القطاع الصناعي في الصين".

