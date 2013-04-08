اليمن يرفع سعر البيع لخام المسيلة خلال يونيو

قالت الحكومة اليمنية في ساعة متأخرة، يوم الأحد، إن اليمن حدد سعر البيع الرسمي لخام المسيلة تحميل يونيو بعلاوة 1.52 دولار للبرميل فوق سعر برنت، وذلك بزيادة 57 سنتاً عن الشهر السابق.

واشترت يونيبك يو.كيه 2.1 مليون برميل من 2.2 مليون برميل من خام المسيلة عرضها اليمن. وقالت الحكومة في بيان إنه تقرر إرجاء بيع المئة ألف برميل الباقية إلى جولة عطاءات يوليو.

وحددت الحكومة سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو من خام مأرب الخفيف عند نفس سعر برنت دون تغير عن مايو.

وستشتري شركة مصافي عدن كل الكمية المعروضة من خام مأرب الخفيف والبالغة 1.9 مليون برميل.