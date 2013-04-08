برنت يرتفع متجهاً نحو 105 دولارات للبرميل

ارتفع خام مزيج برنت متجهاً نحو الوصول إلى 105 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تعزز خطة اليابان الطموحة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم السيولة في الأسواق على الرغم من أن البيانات الضعيفة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

ومن المتوقع أن يتم تداول أسعار النفط في نطاق ضيق هذا الأسبوع قبل نشر سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين والتي ستلقي الضوء على وتيرة الانتعاش في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وسياستها النقدية.

وارتفع برنت 58 سنتاً إلى 104.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش بعد التراجع إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي، وتسجيل أسوأ أسبوع له منذ يونيو/حزيران.

وارتفع الخام الأميركي 33 سنتاً إلى 93.03 دولار للبرميل بعد تسجيل أكبر هبوط أسبوعي له منذ أكثر من ستة أشهر.